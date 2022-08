Roma, sta per cadere dal 5° piano: 22enne salvata in extremis (Di giovedì 11 agosto 2022) Era su di giri. Non riusciva a capire quello che le stava accadendo attorno. Nel panico, in uno stato completamente confusionale, la ragazza, di 22 anni, è entrata in una palazzina che non era la sua in via del Tritone. Correva, il respiro si faceva sempre più veloce e lì è stata vista dal portiere. Lo stesso uomo che chiamando le forze dell’ordine le ha salvato la vita. Cos’è successo Stava scavalcando la ringhiera. Quella del pianerottolo interno, al quinto piano, di un palazzo in cui lei non vive. E dopo quella ringhiera c’era solo una cosa: lo strapiombo. Quei 20 metri d’altezza sarebbero stati fatali ma lei, in quel momento, non era in sé. E calmarla non è stato semplice. Il portiere del condominio ha visto tutta la scena. Allarmato, ha chiamato le forze dell’ordine. La ragazza aveva bisogno d’aiuto. L’intervento della Polizia Locale Non è stato facile. Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Era su di giri. Non riusciva a capire quello che le stava accadendo attorno. Nel panico, in uno stato completamente confusionale, la ragazza, di 22 anni, è entrata in una palazzina che non era la sua in via del Tritone. Correva, il respiro si faceva sempre più veloce e lì è stata vista dal portiere. Lo stesso uomo che chiamando le forze dell’ordine le ha salvato la vita. Cos’è successo Stava scavalcando la ringhiera. Quella del pianerottolo interno, al quinto, di un palazzo in cui lei non vive. E dopo quella ringhiera c’era solo una cosa: lo strapiombo. Quei 20 metri d’altezza sarebbero stati fatali ma lei, in quel momento, non era in sé. E calmarla non è stato semplice. Il portiere del condominio ha visto tutta la scena. Allarmato, ha chiamato le forze dell’ordine. La ragazza aveva bisogno d’aiuto. L’intervento della Polizia Locale Non è stato facile. Sul ...

