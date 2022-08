Ritardo per Uomini e Donne 2022? Ecco quando potrebbe iniziare la nuova edizione (Di giovedì 11 agosto 2022) Uomini e Donne è uno dei programmi di Canale 5 più attesi della nuova stagione televisiva. A partire da settembre, vecchi e nuovi volti del dating show torneranno sul piccolo schermo per far battere i cuori degli spettatori. Stando alle premesse, si tratterà di un’edizione davvero sorprendente. Al momento, però, ci sono ancora dei dubbi sulla data di esordio. Infatti, secondo la pagina Instagram UominieDonneclassicoeover, diventata ormai un punto di riferimento per tutti i fan del programma, i palinsesti sarebbero ancora da definire. Uomini e Donne cambia giorno? La decisione di Mediaset La pausa estiva di Uomini e Donne sta quasi per giungere a termine. A fine mese, infatti, Maria De Filippi accoglierà in studio i ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 11 agosto 2022)è uno dei programmi di Canale 5 più attesi dellastagione televisiva. A partire da settembre, vecchi e nuovi volti del dating show torneranno sul piccolo schermo per far battere i cuori degli spettatori. Stando alle premesse, si tratterà di un’davvero sorprendente. Al momento, però, ci sono ancora dei dubbi sulla data di esordio. Infatti, secondo la pagina Instagramclassicoeover, diventata ormai un punto di riferimento per tutti i fan del programma, i palinsesti sarebbero ancora da definire.cambia giorno? La decisione di Mediaset La pausa estiva dista quasi per giungere a termine. A fine mese, infatti, Maria De Filippi accoglierà in studio i ...

MichaelGiulian2 : RT @UnaFenice: L'estetista ha già accumulato un ritardo di 20 minuti e per una che pianifica tutto al secondo come me significa solo una co… - faberrico : 'Il mio paesaggio', un puro sguardo sul mondo in plywood-painting, risalente a quattro anni fa. Stranamente non ho… - UnaFenice : L'estetista ha già accumulato un ritardo di 20 minuti e per una che pianifica tutto al secondo come me significa solo una cosa: omicidio. - PugliaStream : Treni, fino a tre ore di ritardo sulla linea Roma-Lecce. In tilt i collegamenti per la Puglia - TrendOnline : Novità per i #pagamenti per il #RedditoDiCittadinanza di #agosto: c’è chi lo riceverà in anticipo e chi in ritardo:… -