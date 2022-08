PSG | Icardi sempre più separato in casa | rischia di giocare con i dilettanti!

(Di giovedì 11 agosto 2022) Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del ParisSaint–Germain, Cristophe Galtier, ha parlato anche di Mauro, ormai unincon i parigini:PSG Galtier “Ho visto Mauro all’inizio della settimana. La sua assenza lo scorso week-end è stata legata ad una scelta sportiva, l’ho visto ad inizio settimana per dirgli che voglio restringere il gruppo e non lavorare con 25 giocatori fuori dai piani. Il club sta lavorando a stretto contatto con Mauro per trovare la migliore soluzione possibile. Ha avuto pochissimo tempo pere penso che sia meglio che si rianimi. Non ha perso tutto il talento così, ma è vero che da due anni è stato tutto difficile. Il fatto di cambiare squadra, di trovare una squadra più favorevole ti può permettere di rilanciarti in una ...

