Pranzo in spiaggia fai da te: i menu degli italiani contro il caro prezzi (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli italiani puntano a portarsi il Pranzo al sacco in spiaggia. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè che ha tracciato la classifica dei menu più gettonati sotto l’ombrellone da chi sceglie il fai da te per far fronte agli aumenti. La crescita dell’inflazione non risparmia, infatti, i servizi di ristorazione dai menu al ristorante, alle pizzerie, ai i self service ai bar. In testa alle preferenze per l’ora di Pranzo in spiaggia c’è l’insalata di riso o pollo o mare portata da casa e scelta dal 33% dei vacanzieri, seguita dalla semplice macedonia con il 20% e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must per il 13%. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 agosto 2022) Glipuntano a portarsi ilal sacco in. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè che ha tracciato la classifica deipiù gettonati sotto l’ombrellone da chi sceglie il fai da te per far fronte agli aumenti. La crescita dell’inflazione non risparmia, infatti, i servizi di ristorazione daial ristorante, alle pizzerie, ai i self service ai bar. In testa alle preferenze per l’ora diinc’è l’insalata di riso o pollo o mare portata da casa e scelta dal 33% dei vacanzieri, seguita dalla semplice macedonia con il 20% e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must per il 13%.

