Nuoto | Pier Andrea Matteazzi | “Un bronzo conquistato in casa che rappresenta una emozione unica”

Pier Andrea Matteazzi centra una splendida medaglia di bronzo nella finale dei 400 misti dei Campionati Europei di Nuoto 2022 in corso di svolgimento a Roma. Una gara che si è trasformata in un vero e proprio festival azzurro, dato che il successo è andato ad Alberto Razzetti davanti al magiaro David Verraszto. Il ventiquattrenne vicentino ha fatto segnare il tempo di 4:13.29, contro il 4:10.60 di Alberto Razzetti ed il 4:12.58 della medaglia d'argento che, come si può notare, era davvero vicina. Al termine della gara, Pier Andrea Matteazzi ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Rai Sport.

