Napoli, Sirigu è ufficiale: l'annuncio di De Laurentiis (Di giovedì 11 agosto 2022) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l'arrivo di Salvatore Sirigu nel club azzurro. Sui social il patron ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex portiere di Torino e Genoa , che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 agosto 2022) Il presidente delAurelio Deha annunciato l'arrivo di Salvatorenel club azzurro. Sui social il patron ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex portiere di Torino e Genoa , che ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, in corso le visite mediche per #Sirigu ???? - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Sirugu atteso per le visite mediche. I dettagli dell’accordo - marcoconterio : ???? Il #Napoli è pronto a chiudere per Salvatore Sirigu. Accelerata per prendere sia Keylor Navas dal #PSG che il po… - DiegoRi36248589 : Edo #DeLaurentiis a TeleticaTD7: “Keylor #Navas? Tutti sanno che è un portiere forte che ha vinto tanti trofei. Il… - apetrazzuolo : TWEET SSCN - Napoli, primo allenamento per Sirigu: ecco gli scatti da Castel Volturno -