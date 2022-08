Milan | rinnovo per Tomori | tutte le cifre dell' accordo

DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il rinnovo di #Tomori: previsto incontro con gli… - AntoVitiello : ?? #Milan, dialogo avanzato per il rinnovo di Rade #Krunic. Attualmente il centrocampista bosniaco, 28 anni, ha un c… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, l'esito dell'incontro con l'entourage di #Tomori per il rinnovo fino al 2027 - PassioneMilan3 : ?? Una volta terminato il mercato estivo, c'è il rinnovo di #RafaelLeao. I rossoneri restano fiduciosi di arrivare m… - Amartya1996 : RT @theMilanZone_: ??Tra le priorità del #Milan, una volta terminato il mercato estivo, c'è il rinnovo di #RafaelLeao. I rossoneri restano f… -

non solo per Tomori. In questa settimana ilnon sta discutendo solo ilcon l'entourage di Tomori. E' vicino il prolungamento di contratto anche per Rade Krunic, in ......Nikola Milenkovic ©LaPresseI nerazzurri sono ancora appesi alla possibile cessione di... Con ildi Milenkovic e l'arrivo di Jovic, Ramadani si conferma così un interlocutore privilegiato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tra le priorità del Milan una volta terminato il mercato estivo, c'è sicuramente anche il rinnovo di Rafael Leao, il cui attuale contratto con il club di via Aldo Rossi scade ...