"Lui alla Nato? Chi invade l'Europa in un minuto": scoppia la rissa Renzi-Letta (Di giovedì 11 agosto 2022) Fresco di accordo con Carlo Calenda, al quale ha lasciato la leadership del terzo polo appena formato da Azione e Italia Viva, Matto Renzi ne ha per tutti. A partire da Enrico Letta: "Se le sue capacità strategiche - ha dichiarato l'ex premier alla Versiliana di Marina di Pietrasanta - sono quelle che sto vedendo e visto che si vocifera che vorrebbe un incarico alla Nato, se ci riuscisse ci troveremmo i russi fino in Portogallo in un paio di giorni". Poi su Giorgia Meloni: "Il suo problema non è il fascismo ma il sovranismo. Serve un paese che sta nel mondo. Quando dice di essere sovranista fa del male alle prossime generazioni". Infine su Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che si "contendono" la flat tax: "Non esiste, bisogna fare i conti quando si fanno le proposte. Serve serietà".

