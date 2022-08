Lecce-Inter | designato un arbitro leccese | i tifosi nerazzurri polemici sul web

(Di giovedì 11 agosto 2022) Una polemica simile era successa già lo scorso campionato quando a fine aprile era statol’Simone Sozza della sezione A.I.A. di Seregno per dirigere l’importante sfida tra-Roma; per questa prima giornata invece ilre Gianluca Rocchi ha scelto per il match, l’Alessandro Prontera di Bologna (professione dentista) che abita nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A L’vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A L’vince il derby, il riepilogo della domenica di A Handanovic positivo, Condò: “Buona ...

MCriscitiello : L’attaccante del Lecce, Colombo, parla in esclusiva a Sportitalia in vista dell’esordio con l’Inter. “Non verranno… - maney_iam : RT @sarettacm99: calcio d'inizio Lecce-Inter - nefasto_detesto : @AndreCardi #PronoTwitter 1a giornata • Milan 3 - 1 Udinese • Samp 0 - 1 Atalanta • Lecce 0 - 5 Inter • Monza… - RiccardoCoscel1 : RT @sarettacm99: calcio d'inizio Lecce-Inter - mattiamaestri46 : #Pronotwitter01 Milan-Udinese 4-0 Sampdoria -Atalanta 1-2 Lecce-Inter 1-1 Monza-Torino 0-1 Fiorentina -Cremonese 5-… -

... aprono i campioni d'Italia del Milan alle 18.30 contro l'Udinese (così come Sampdoria - Atalanta; sabato sera tocca all'e alla prima del Monza in A, contro il Torino. Domenica in ...Commenta per primo Ilcerca un difensore sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport , piace Davide Bettella del Monza (classe 2000 exe Atalanta).Le novità sulle condizioni dei singoli di casa Inter. Due notizie allegate dopo l’ultimo test ... Se la condizione del difensore olandese non preoccupa in vista Lecce, anche il croato vede crescere la ...I giallorossi hanno sostenuto una singola seduta di allenamento in vista del debutto di sabato sera alle 20.45 contro l’Inter. Allenamento mattutino all’Acaya Golf Resort & SPA per il Lecce. La buona ...