Giorgi-Pegula in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Toronto 2022 (Di giovedì 11 agosto 2022) Camila Giorgi sfiderà Jessica Pegula nel suo match di terzo turno nel Wta 1000 di Toronto 2022. Sfida decisamente complicata per la tennista marchigiana, che affronta una giocatrice con la quale ha perso ben quattro dei cinque precedenti. L’ultimo pochi mesi fa a Madrid, quando l’azzurra non riuscì a concretizzare un vantaggio di 5-2 nel terzo set, finendo poi per cedere 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia. L’unico confronto diretto a favore di Camila, però, risale proprio all’Open del Canada dello scorso anno. Chissà che, come nel caso del match di ieri contro la Mertens, non vengano rievocati piacevoli ricordi. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV Giorgi e Pegula scenderanno in campo oggi, giovedì 11 agosto, come secondo match dalle 17:00 (dopo Sabalenka-Gauff). ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Camilasfiderà Jessicanel suo match di terzo turno nel Wta 1000 di. Sfida decisamente complicata per la tennista marchigiana, che affronta una giocatrice con la quale ha perso ben quattro dei cinque precedenti. L’ultimo pochi mesi fa a Madrid, quando l’azzurra non riuscì a concretizzare un vantaggio di 5-2 nel terzo set, finendo poi per cedere 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia. L’unico confronto diretto a favore di Camila, però, risale proprio all’Open del Canada dello scorso anno. Chissà che, come nel caso del match di ieri contro la Mertens, non vengano rievocati piacevoli ricordi. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TVscenderanno in campo, giovedì 11 agosto, come secondo match dalle 17:00 (dopo Sabalenka-Gauff). ...

