"Divario enorme", la verità su Renzi-Calenda: a chi tolgono davvero i voti (Di giovedì 11 agosto 2022) Alle elezioni del 25 settembre manca un mese e mezzo, e può succedere di tutto. "In politica è un'eternità", spiega il sondaggista Lorenzo Pregliesco, direttore di YouTrend, che è intervenuto giovedì 11 agosto a L'aria che tira, il programma di La7. L'esperto di consenso e flussi elettorali fornisce le ultime indicazioni mentre Matteo Renzi e Carlo Calenda stanno per annunciare la nascita del Terzo polo. Al netto dei seggi e dei collegi più o meno contendibili "abbiamo uno scenario molto favorevole al centrodestra - spiega Pregliasco - nei nostri ultimi sondaggi la coalizione" composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia è data "al 48-49 per cento, quella di centrosinistra al 27. Il Divario è enorme". E la presenza di un terzo polo premia il centrodestra nei collegi. "Anche se prendesse il 10 per cento ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Alle elezioni del 25 settembre manca un mese e mezzo, e può succedere di tutto. "In politica è un'eternità", spiega il sondaggista Lorenzo Pregliesco, direttore di YouTrend, che è intervenuto giovedì 11 agosto a L'aria che tira, il programma di La7. L'esperto di consenso e flussi elettorali fornisce le ultime indicazioni mentre Matteoe Carlostanno per annunciare la nascita del Terzo polo. Al netto dei seggi e dei collegi più o meno contendibili "abbiamo uno scenario molto favorevole al centrodestra - spiega Pregliasco - nei nostri ultimi sondaggi la coalizione" composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia è data "al 48-49 per cento, quella di centrosinistra al 27. Il". E la presenza di un terzo polo premia il centrodestra nei collegi. "Anche se prendesse il 10 per cento ...

