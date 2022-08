Cosa sappiamo sui due italiani trovati morti in un albergo di New York (Di giovedì 11 agosto 2022) La notizia è di poco fa: il Consolato italiano ha comunicato al comando dei Carabinieri di Rovigo che due italiani, originari del capoluogo veneto, sono stati trovati morti mercoledì scorso in un albergo a New York, dove si trovavano per lavoro. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire: quel si sa al momento è che i due connazionali, di cui non si conoscono ancora le cause di morte, avevano 38 e 48 anni. Chi erano Luca Nogaris e Alessio Picelli, trovati morti a New York Le vittime sono l’artigiano Luca Nogaris, 38 anni, e l’arredatore d’interni Alessio Picelli, 48 anni. I due, stando a quanto si apprende, erano soci in affari ed erano partiti per la metropoli statunitense circa un mese fa. La Polizia al momento non starebbe indagando per ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) La notizia è di poco fa: il Consolato italiano ha comunicato al comando dei Carabinieri di Rovigo che due, originari del capoluogo veneto, sono statimercoledì scorso in una New, dove si trovavano per lavoro. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire: quel si sa al momento è che i due connazionali, di cui non si conoscono ancora le cause di morte, avevano 38 e 48 anni. Chi erano Luca Nogaris e Alessio Picelli,a NewLe vittime sono l’artigiano Luca Nogaris, 38 anni, e l’arredatore d’interni Alessio Picelli, 48 anni. I due, stando a quanto si apprende, erano soci in affari ed erano partiti per la metropoli statunitense circa un mese fa. La Polizia al momento non starebbe indagando per ...

valigiablu : Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna | Benedetta Tobagi… - dfontana1662 : @ultosa1 @EmmaKump @Agenzia_Ansa Le statistiche vanno fatte! Cosa significa 'ho constatato che si ammalano di più i… - LucaAterini : Geotermia, cosa sappiamo sugli impatti ambientali in Toscana dopo oltre vent'anni di studi - Greenreport_it : Geotermia, cosa sappiamo sugli impatti ambientali in Toscana dopo oltre vent'anni di studi - - _Mic4810 : RT @maja90907968: Buongiorno ??????? a tutti tutte.... Iniziamo questa nuova giornata, ognuno di noi ha un dovere da compiere però non sappia… -