Concorso per 17 Posti da Infermiere all'ASP di Parma (Di giovedì 11 agosto 2022) L'ASP di Parma ha indetto un Concorso per 17 Infermieri, categoria D, da assumere con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di diciassette Posti di Infermiere, categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL Comparto funzioni locali, con raccolta delle domande di partecipazione esclusivamente in forma telematica. Requisiti ed Invio della Domanda Requisiti per l'ammissione al Concorso: i requisiti richiesti per la partecipazione al Concorso pubblico e le modalita' di partecipazione, sono riportati nel bando pubblico integrale, disponibile, unitamente al collegamento per la compilazione della domanda ...

