Comune di Napoli: concorsi pubblici per 1.394 diplomati e laureati (Di giovedì 11 agosto 2022) Scadenza presentazione domanda: 8 settembre 2022 Il Comune di Napoli, e la città Metropolitana di Napoli, hanno indetto 3 concorsi pubblici per la copertura di 1.394 posti così suddivisi: 762 + 577 posti di vari profili professionali categoria C e 55 posti di dirigenti. I candidati per il concorso di 762 posti, che riguarda Istruttori Amministrativi, della comunicazione e/o informazione, della cultura e promozione del territorio, Istruttori informatici, Istruttori tecnici, Istruttori contabili, Maestre/i e Agenti di polizia locale, devono essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado per le diverse discipline e/o Laurea in Scienze della Formazione Primaria etc. I candidati per il concorso di 577 posti, che riguarda Istruttori direttivi amministrativi, economico finanziari, ...

