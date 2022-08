Bielorussia, esplosioni nella base area di Zyabrovka: l'area è controllata dai russi (Di giovedì 11 agosto 2022) nella base aerea di Zyabrovka, vicino alla città di Gomel, nel sud della Bielorussia, si sono verificate diverse esplosioni. Lo scrive Ukrainska pravda, citando il canale Telegram di Belaruski Hajun, ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022)aerea di, vicino alla città di Gomel, nel sud della, si sono verificate diverse. Lo scrive Ukrainska pravda, citando il canale Telegram di Belaruski Hajun, ...

