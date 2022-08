Basket: all'asta maglia n.23 Jordan, si parte da 5 milioni. Verrà battuta da Sotheby's, (Di giovedì 11 agosto 2022) Una maglia indossata dalla leggenda della Nba Michael Jordan durante la sua ultima stagione 1997 - 98 con i Chicago Bulls sarà messa all'asta a settembre a un prezzo base che oscillerà fra i tre e i ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Unaindossata dalla leggenda della Nba Michaeldurante la sua ultima stagione 1997 - 98 con i Chicago Bulls sarà messa all'a settembre a un prezzo base che oscillerà fra i tre e i ...

