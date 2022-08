A Osio Sotto nuova via intitolata a Carlo e Giacomo Sciola: “Imprenditori di successo” (Di giovedì 11 agosto 2022) Osio Sotto. Osio Sotto ha una nuova via. Fresca d’inaugurazione, è intitolata a Carlo e Giacomo Sciola, due fratelli Imprenditori osiensi di successo. La strada, situata tra la nuova area residenziale e la zona industriale, si trova a pochi metri dagli uffici dirigenziali della società, guidata dalla famiglia Sciola. Tutto ha avuto inizio nel 1903, quando Francesco Sciola ha aperto a Osio Sotto una bottega artigiana di riparazioni finimenti per cavalli. Qualche anno più tardi, accanto alla bottega, è sorta anche un’osteria, per consentire ai viaggiatori che necessitavano di riparare le bardature di riposarsi e pranzare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022)ha unavia. Fresca d’inaugurazione, è, due fratelliosiensi di. La strada, situata tra laarea residenziale e la zona industriale, si trova a pochi metri dagli uffici dirigenziali della società, guidata dalla famiglia. Tutto ha avuto inizio nel 1903, quando Francescoha aperto auna bottega artigiana di riparazioni finimenti per cavalli. Qualche anno più tardi, accanto alla bottega, è sorta anche un’osteria, per consentire ai viaggiatori che necessitavano di riparare le bardature di riposarsi e pranzare ...

