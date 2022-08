(Di mercoledì 10 agosto 2022)anno scolastico/23: gli aspiranti inseriti in GaE e GPS posprodurre la richiesta di attribuzione nomine al 31 agosto o 30 giugno 2023 compilando l'apposita domanda su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze 2022/23: le PREFERENZE sono max 150, indipendentemente dal numero di classi di concorso - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, PREFERENZE: chi sceglie una scuola può essere assegnato anche ad un plesso lontano da sed… - TecnicaScuola : Gps 2022, errori nei punteggi: quali problematiche sulle prossime supplenze? -- - GDS_it : È tempo di domande per gli aspiranti alle supplenze nella scuola al 31 agosto e 30 giugno 2023. Dal 2021-22 le atti… - tribuna_treviso : Caos supplenze: «Ci sono errori sul calcolo degli ultimi due anni di servizio», sospira il provveditore trevigiano… -

10 AgostoBreaking News , Istruzione 0da GaE e GPS, la VIDEO GUIDA passo dopo passo [TUTORIAL INTEGRALE] Graduatorie GPS/23, aggiornamento: le GUIDE, le FaQ, tutte le istruzioni utili [LO SPECIALE] La consulenza È ...L’allarme è stato lanciato da Uil e associazione dei dirigenti scolastici: resteranno vacanti oltre duemila posti per docenti e mille operatori Ata ...“Anche quest’anno registriamo il caos nella formazione delle Graduatorie per le supplenze (Gps), dalle quali dipendono l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato per i docenti.