Si schianta in moto contro un furgone | addio a “Moghi” | aveva appena 18 anni

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Bottanuco.lavorato tutto il giorno a Leolandia, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, e stava rincasando quando in sella ad unaKTM Duke ha tentato di sorpassare unRenault Traffic guidato da un 39enne che stava svoltando a sinistra. Un urto violento. Laè scivolata a terra. Sull’asfalto di via Aldo Moro è finito Moktar Doumbia, 18, nato a Bergamo da genitori ivoriani, che quellala stava guidando per tornare a casa a Presezzo. Da un’azienda agricola vicina sono arrivate le prime richieste di aiuto. Un giovane che arrivava da Bottanuco si è fermato per prestare soccorso, ha scambiato qualche parola con Moktar Doubia, poi il 18enne ha perso conoscenza. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco di ...

QCanavese : IVREA - Moto si schianta contro la recinzione di una casa: ferito 17enne di Banchette - palermo24h : Caltanissetta, ubriaco, alla guida della moto si schianta contro un’auto in sosta - mariali94316534 : RT @palermo24h: Lipari, si schianta con la moto in galleria: morto 37enne - LauraCarrese : RT @luomomascherato: Li state contando i casi di gente giovane che perde il controllo di auto, moto, scooter, camion e si schianta o finisc… - palermo24h : Si schianta con la moto contro un muro a Castelvetrano, morto giovane rumeno -

La Repubblica

I poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo per aver provocato un incidente stradale mentre guidava sotto l'influenza dell'alcol e per ...I poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo per aver provocato un incidente stradale mentre guidava sotto l'influenza dell'alcol e per ... Schianto con la moto, 40enne muore sulla provinciale tra Acquavia e Gioia del Colle Un ragazzo di 17 anni è morto oggi pomeriggio a Ormelle (Treviso) in seguito all'urto tra il ciclomotore che stava conducendo ed un furgone in transito. La conducente del mezzo, una 29enne della zona, ...La vittima A perdere la vita un ragazzo che era in sella al suo scooter Malaguti e che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Treviso, si è scontrato con il furgone condotto d ...