Poliziotti uccisi a Trieste, giudici: “Meran è folle. Difficile accettare l’assoluzione, ma è la legge” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Un’immane, assurda tragedia. Consumatasi tutta nel giro di circa quattro minuti, dalle ore 16.53.41 alle ore 16.57.32 del 4 ottobre 2019. Sono bastati i primi ventisette secondi a Stephan Meran per uccidere gli agenti della Polizia di Stato Pierluigi Rotta e Matteo Demenego e il restante tempo, nel tentativo di darsi alla fuga, per sparare all’indirizzo di altro personale della questura di Trieste e ferire un l’assistente capo Cristiano Resmini, prima di essere colpito anch’egli e sottoposto a fermo”. E’ la premessa, sintetica e brutale, delle motivazioni – in possesso dell’Adnkronos – della corte d’Assise di Trieste che ha assolto perché “non imputabile” il 32enne di origine domenicana e ha ordinato il ricovero in una Rems “per la durata minima di trent’anni”. Una vicenda “all’apparenza inconcepibile”, eppure ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Un’immane, assurda tragedia. Consumatasi tutta nel giro di circa quattro minuti, dalle ore 16.53.41 alle ore 16.57.32 del 4 ottobre 2019. Sono bastati i primi ventisette secondi a Stephanper uccidere gli agenti della Polizia di Stato Pierluigi Rotta e Matteo Demenego e il restante tempo, nel tentativo di darsi alla fuga, per sparare all’indirizzo di altro personale della questura die ferire un l’assistente capo Cristiano Resmini, prima di essere colpito anch’egli e sottoposto a fermo”. E’ la premessa, sintetica e brutale, delle motivazioni – in possesso dell’Adnkronos – della corte d’Assise diche ha assolto perché “non imputabile” il 32enne di origine domenicana e ha ordinato il ricovero in una Rems “per la durata minima di trent’anni”. Una vicenda “all’apparenza inconcepibile”, eppure ...

