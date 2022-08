Perché Camila Giorgi è precipitata in classifica: al momento è 70ma nel ranking WTA! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il torneo WTA 1000 Toronto 2022 di tennis ieri ha visto la vittoria dell’azzurra Camila Giorgi, che ha battuto la testa di serie numero 9, la britannica Emma Raducanu con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 e si è qualificata per i sedicesimi, che si disputeranno oggi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Giorgi-MERTENS DALLE 17.00 L’azzurra sul cemento canadese ha finora incamerato 60 punti nel ranking WTA: prosegue così per Giorgi il torneo e l’italiana al momento nel ranking virtuale è 70ma, con 41 posizioni perse rispetto a quello ufficiale rilasciato lunedì 8 agosto. L’italiana infatti scarterà lunedì 15 i 900 punti della vittoria ottenuta a Montreal lo scorso anno. PROIEZIONI classifica WTA Camila Giorgi 15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il torneo WTA 1000 Toronto 2022 di tennis ieri ha visto la vittoria dell’azzurra, che ha battuto la testa di serie numero 9, la britannica Emma Raducanu con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 e si è qualificata per i sedicesimi, che si disputeranno oggi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI-MERTENS DALLE 17.00 L’azzurra sul cemento canadese ha finora incamerato 60 punti nelWTA: prosegue così peril torneo e l’italiana alnelvirtuale è, con 41 posizioni perse rispetto a quello ufficiale rilasciato lunedì 8 agosto. L’italiana infatti scarterà lunedì 15 i 900 punti della vittoria ottenuta a Montreal lo scorso anno. PROIEZIONIWTA15 ...

