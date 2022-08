Odessa, partono le navi col grano ma nessuno le vuole (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Oggi c’è un faro sul Mar Nero. Un faro di speranza, possibilità e sollievo in un mondo che ne ha più che mai bisogno”, affermava Guterres lo scorso 22 luglio, poco dopo che la Russia e l’Ucraina avevano firmato l’accordo sull’export dei cereali. Oggi, a meno di un mese, c’è una barca in mezzo al mare, la prima barca partita da Odessa il primo agosto, direzione Libano e contenente 26 mila tonnellate di mais. Un po’ come i passeggeri rimasti a terra dal Titanic salutavano con il fazzoletto, la sua partenza sembrava sicuramente l’inizio di una possibile pace tra Russia e Ucraina, dopo la lunga trattativa sull’accordo. Ma quella nave, oggi, è ancora in mare, mai arrivata a destinazione. Si trova ferma di fronte a un porto della Turchia meridionale per il semplice motivo che l’acquirente libanese ha deciso di non volere più il carico di merce. Un paradosso surreale che, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Oggi c’è un faro sul Mar Nero. Un faro di speranza, possibilità e sollievo in un mondo che ne ha più che mai bisogno”, affermava Guterres lo scorso 22 luglio, poco dopo che la Russia e l’Ucraina avevano firmato l’accordo sull’export dei cereali. Oggi, a meno di un mese, c’è una barca in mezzo al mare, la prima barca partita dail primo agosto, direzione Libano e contenente 26 mila tonnellate di mais. Un po’ come i passeggeri rimasti a terra dal Titanic salutavano con il fazzoletto, la sua partenza sembrava sicuramente l’inizio di una possibile pace tra Russia e Ucraina, dopo la lunga trattativa sull’accordo. Ma quella nave, oggi, è ancora in mare, mai arrivata a destinazione. Si trova ferma di fronte a un porto della Turchia meridionale per il semplice motivo che l’acquirente libanese ha deciso di non volere più il carico di merce. Un paradosso surreale che, ...

