Napoli, spunta un nome a sorpresa per il centrocampo: dalla Premier! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono ore caldissime in casa Napoli. Come ben sappiamo, nella giornata odierna gli azzurri hanno definito la cessione di Petagna al Monza, stanno chiudendo Simeone con il Verona e sopratutto si stanno avvicinando a Raspadori dal Sassuolo. In uscita, però, c'è la questione Fabian Ruiz da seguire attentamente: il centrocampista spagnolo potrebbe andare al PSG e proprio per questo il Napoli, con la sua partenza, dovrebbe andare a colmare il vuoto a centrocampo. Ndombele Napoli Tottenham Secondo quanto riportato da Sky Sport, fra i tanti nomi che ci sono sulla lista del presidente De Laurentiis nelle ultime ore sarebbe spuntato anche quello di Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese è in uscita dal Tottenham e, con l'eventuale uscita di Fabian Ruiz, il Napoli potrebbe ...

