Monza, due indagati per accoltellamento 19enne a Brugherio (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Due trentenni sono stati identificati e indagati per lesioni volontarie aggravate dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Monza, per l’accoltellamento di un 19enne avvenuto a Brugherio (Mb) la notte dello scorso 1° maggio. Il ragazzo, residente a Brugherio, stava camminando con gli amici e la fidanzata in via De Gradi verso via Bergamo intorno all’1.20 della notte, quando un’auto è passata ad alta velocità, sfiorandolo e infrangendo una bottiglia di vetro, le cui schegge hanno colpito le gambe della ragazza. A quel punto il giovane ha inveito contro il veicolo, scatenando la reazione dei due uomini a bordo, che scesi in strada gli hanno puntato un coltello a scatto alla gola e lo hanno colpito prima con calci e pugni e poi con un fendente alla schiena, fino ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Due trentenni sono stati identificati eper lesioni volontarie aggravate dagli agenti della Squadra mobile della Questura di, per l’di unavvenuto a(Mb) la notte dello scorso 1° maggio. Il ragazzo, residente a, stava camminando con gli amici e la fidanzata in via De Gradi verso via Bergamo intorno all’1.20 della notte, quando un’auto è passata ad alta velocità, sfiorandolo e infrangendo una bottiglia di vetro, le cui schegge hanno colpito le gambe della ragazza. A quel punto il giovane ha inveito contro il veicolo, scatenando la reazione dei due uomini a bordo, che scesi in strada gli hanno puntato un coltello a scatto alla gola e lo hanno colpito prima con calci e pugni e poi con un fendente alla schiena, fino ...

