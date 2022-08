Migranti, naufragio nel Mar Egeo: 50 dispersi al largo dell'isola di Karpathos (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un' imbarcazione di Migranti, partita dalle coste turche, è naufragata al largo dell' isola greca di Karpathos, nel Mar Egeo . Secondo un funzionario della guardia costiera ellenica ci sono ' almeno ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un' imbarcazione di, partita dalle coste turche, è naufragata algreca di, nel Mar. Secondo un funzionarioa guardia costiera ellenica ci sono ' almeno ...

Avvenire_Nei : #Migranti, barcone affonda nell'Egeo: decine di dispersi - RobertoBosi52 : Barcone affonda nell'Egeo: decine di dispesi - Tutti_i_fatti : #Migranti, 50 dispersi in un naufragio nel Mar dell'#Egeo. - Lupo1960 : un altro naufragio di #migranti nel mar EGEO. BASTA PER FAVORE! SONO NOSTRI FRATELLI E NON MI IMPORTA SE SONO PROFUGHI O ALTRO...BASTAAAAAA - Affaritaliani : Migranti, naufragio nel Mar Egeo al largo di Rodi: almeno 50 dispersi -