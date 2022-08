Meteo, l’estate entra in crisi: Ferragosto a rischio maltempo, poi tornerà il caldo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Stop al caldo africano. Almeno fino al giorno di Ferragosto, quando l’alta pressione delle Azzorre dall’oceano avrà ormai invaso tutto il Bel Paese, da Nord a Sud. Secondo Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito Meteo.it, le correnti più fresche faranno gradualmente calare le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Stop alafricano. Almeno fino al giorno di, quando l’alta pressione delle Azzorre dall’oceano avrà ormai invaso tutto il Bel Paese, da Nord a Sud. Secondo Lorenzo Tedici,rologo del sito.it, le correnti più fresche faranno gradualmente calare le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

