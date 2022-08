Mattia Peradotto coordinatore dell’Unar

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 agosto 2022)è nominato, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Una struttura che opera all’interno del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.è già segretario particolare della ministra di Iv per le Pari Opportunità, Elena Bonetti. Firma, come tesoriere, il bilancio di Italia Viva nel 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it.