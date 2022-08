Mancini: «Scudetto? Ecco chi vedo favorito. Importante che i giovani crescano in campionati prestigiosi» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: AMICHEVOLI – «Io non darei troppo peso alle amichevoli. In Inghilterra e in Germania i campionati sono cominciati prima. Quello spagnolo è di altissimo livello. Aspettiamo il calcio vero». giovani ALL’ESTERO – «Ma è anche bello che i campionati più prestigiosi peschino i nostri talenti e li facciano crescere. Contento? Sono contento se giocano e se sono contenti loro. Scamacca? Che la Premier è il torneo migliore e di prepararsi a soffrire perché i primi mesi saranno durissimi. Ambientarsi non sarà facile. Ma se resiste e ce la fa, poi diventerà un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roberto, Ct dell’Italia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Roberto, Ct dell’Italia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: AMICHEVOLI – «Io non darei troppo peso alle amichevoli. In Inghilterra e in Germania isono cominciati prima. Quello spagnolo è di altissimo livello. Aspettiamo il calcio vero».ALL’ESTERO – «Ma è anche bello che ipiùpeschino i nostri talenti e li facciano crescere. Contento? Sono contento se giocano e se sono contenti loro. Scamacca? Che la Premier è il torneo migliore e di prepararsi a soffrire perché i primi mesi saranno durissimi. Ambientarsi non sarà facile. Ma se resiste e ce la fa, poi diventerà un ...

