Mai lavare le uova: Non immagini i gravi rischi a cui potresti andare incontro! (Di mercoledì 10 agosto 2022) lavare le uova è una pratica che alcuni in cucina adoperano di frequente. Ci sono, però, delle informazioni basilari di cui dovresti tener conto e che probabilmente ti faranno desistere. Le uova, si sa, sono degli elementi essenziali per molte ricette e, anche mangiate "al naturale" rappresentano un alimento sano e nutriente. In molti però notano che sul guscio sono spesso presenti delle impurità più o meno significative. D'altronde, non dimentichiamo da dove arrivano. Da qualche tempo si è diffusa la convinzione che sarebbe opportuno lavare le uova: ma è una pratica che probabilmente non solo è inutile, ma anche dannosa. Necessità di lavare gli alimenti Anche a causa delle notizie sempre più diffuse circa nuovi pesticidi che vengono utilizzati su alcuni alimenti, si è diffusa anche ...

