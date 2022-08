(Di mercoledì 10 agosto 2022), nel corso di un’intervista, ha letteralmente emozionato i fan con dellerivolte ad unamolto speciale: ecco di chi si trattaè una dei cantati italiani più seguiti nel panorama musicale e grazie alla sue due vittorie al Festival di Sanremo (2019 e 2022) ha raggiunto il cuore di tantissime persone. (Foto Web)Su Instagram è seguitissimo, il suo account nel dettaglio conta più di 1.7 milioni di seguaci e grazie alla collaborazione con Blanco (insieme hanno vinto Sanremo con “Brividi”) è riuscito ad accaparrarsi anche una grande mole di fan del giovanebresciano., oltre ad affermarsi da qualche anno come interprete, è anche un affermato paroliere e nel tempo ha scritto numerosi brani per altri artisti italiani. Tra questi ...

Kronic

...su Facebook la sua emozione per un evento che si appresta ad avere in lizza non soloe ... E i versi sonoed ipnotici: 'Respira, respira, combatti per la tua vita . L'aria è ciò di cui ...Il tormentone di questi giorni su TikTok e Instagram è una frase tratta da una canzone neomelodica che arriva dritta dritta dal lontano 1988 e, con toni, utilizza la metafora del gabbiano ... Mahmood, le struggenti parole del cantante: deve tutto ad una persona