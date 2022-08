Luca Barbarossa confessa: «Non arrivavo a fine mese, per farmi abbassare l’affitto…». Il consiglio di Morandi e Dalla (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luca Barbarossa si confessa senza omissioni e ripercorre anche i momenti meno fortunati della sua carriera. Come quando faceva fatica ad arrivare a fine mese o a ingranare con la musica: poi il consiglio di Gianni Morandi e Lucio Dalla che lo ha portato a vincere il Festival di Sanremo nel 1992 con “Portami a ballare”. Il cantautore romano ha raccontato gli esordi al Corriere della Sera: «Io volevo fare quello impegnato», spiega parlando degli anni della gioventù a organizzare cineforum nella sede del partito a Mentana, dove viveva. A farlo perseverare ma cambiando rotta, le parole di Morandi e Dalla: «Devi toglierti la puzza da sotto al naso». Barbarossa, a Sanremo, ci era già stato nell’81 con Roma ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 10 agosto 2022)sisenza omissioni e ripercorre anche i momenti meno fortunati della sua carriera. Come quando faceva fatica ad arrivare ao a ingranare con la musica: poi ildi Giannie Lucioche lo ha portato a vincere il Festival di Sanremo nel 1992 con “Portami a ballare”. Il cantautore romano ha raccontato gli esordi al Corriere della Sera: «Io volevo fare quello impegnato», spiega parlando degli anni della gioventù a organizzare cineforum nella sede del partito a Mentana, dove viveva. A farlo perseverare ma cambiando rotta, le parole di: «Devi toglierti la puzza da sotto al naso»., a Sanremo, ci era già stato nell’81 con Roma ...

