Lazio, abbonamenti: superata la quota dell'estate post 26 maggio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mai così tanti abbonati da 13 anni. La Lazio ha chiuso ieri la campagna abbonamenti a quota 23600 tessere circa. Un traguardo importante... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mai così tanti abbonati da 13 anni. Laha chiuso ieri la campagna23600 tessere circa. Un traguardo importante...

ilmavigi56 : Considerando che i laziali non esistono e che il campionato è già vinto in partenza, in fin dei conti 24000 abbonam… - LALAZIOMIA : Lazio, abbonamenti: superata la quota dell'estate post 26 maggio - CarbonFrank : RT @JoeVasapollo: Rapportiamo abbonamenti a stima dei tifosi italiani e scopriamo che: - SS LAZIO 23K su 550K (4.2% dei tifosi) - Atalanta… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Lazio, quasi 24.000 abbonati in un'estate sorprendente ?? - giuliocardone69 : RT @tempoweb: Lazio, quasi 24.000 abbonati in un'estate sorprendente ?? -