Lavoratori fragili torneranno in presenza: fine delle tutele con il decreto sostegni bis. Docenti e Ata penalizzati (Di mercoledì 10 agosto 2022) Niente più tutele per i Lavoratori fragili: dovranno tornare a svolgere il proprio servizio in presenza. Infatti, è il decreto sostegni bis che non prevede alcuna proroga alla tutela, scaduta il 31 luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Niente piùper i: dovranno tornare a svolgere il proprio servizio in. Infatti, è ilbis che non prevede alcuna proroga alla tutela, scaduta il 31 luglio. L'articolo .

ProDocente : Lavoratori fragili, non sono state confermate le tutele: dal 1° settembre rientreranno in presenza - orizzontescuola : Lavoratori fragili torneranno in presenza: fine delle tutele con il decreto sostegni bis. Docenti e Ata penalizzati - BasicLifeSupp : Indennità una tantum lavoratori fragili, date e modalità invio domande, Inps - Franciscktrue : @bioccolo La proroga dello smart working di tre mesi per lavoratori fragili e per genitori di figli under 14, propo… - Antoni76208494 : RT @INPS_it: Al via il bonus ai #lavoratorifragili, l'indennità una tantum di mille euro prevista dalla legge di bilancio 2022. ?? https://t… -