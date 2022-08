Jon Hamm farà parte del cast di The Morning Show 3 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nel cast di The Morning Show 3, la terza stagione della serie targata Apple TV+, ci sarà anche l'attore Jon Hamm, ecco i dettagli. Gli episodi di The Morning Show 3 potranno contare anche sulla presenza nel cast di Jon Hamm che, almeno secondo quanto si può capire dalla prima descrizione del suo personaggio, sembra destinato ad avere un ruolo da protagonista. L'attore tornerà così sul piccolo schermo prima di essere uno dei protagonisti della quinta stagione di Fargo. Negli episodi inediti di The Morning Show, l'attore Jon Hamm avrà il ruolo di un potente imprenditore, Paul Marks, che punta la sua attenzione su UBA, situazione che avrà delle conseguenze sulla vita di Alex, Bradley e Cory. Per ora non ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 agosto 2022) Neldi The3, la terza stagione della serie targata Apple TV+, ci sarà anche l'attore Jon, ecco i dettagli. Gli episodi di The3 potranno contare anche sulla presenza neldi Jonche, almeno secondo quanto si può capire dalla prima descrizione del suo personaggio, sembra destinato ad avere un ruolo da protagonista. L'attore tornerà così sul piccolo schermo prima di essere uno dei protagonisti della quinta stagione di Fargo. Negli episodi inediti di The, l'attore Jonavrà il ruolo di un potente imprenditore, Paul Marks, che punta la sua attenzione su UBA, situazione che avrà delle conseguenze sulla vita di Alex, Bradley e Cory. Per ora non ...

