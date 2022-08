sportli26181512 : Inter: Brozo prova a recuperare, ma con Asllani Inzaghi ha un jolly: Inter: Brozo prova a recuperare, ma con Asllan… - Gazzetta_it : Inter: Brozo prova a recuperare, ma con Asllani Inzaghi ha un jolly - Profilo3Marco : RT @sportmediaset: Inzaghi verso la prima col dubbio Brozo: anche Handa spera nel recupero… #lecce-inter #brozovic - Fprime86 : RT @sportmediaset: Inzaghi verso la prima col dubbio Brozo: anche Handa spera nel recupero… #lecce-inter #brozovic - Aliyu__shehu : RT @sportmediaset: Inzaghi verso la prima col dubbio Brozo: anche Handa spera nel recupero… #lecce-inter #brozovic -

Mai prima d'ora l'aveva vissuto questa strana serenità: tutte le volte in cui Marcelo Brozovic aveva un ... però, ad Appiano si vive con tranquillità perfino una botta sul polpaccio di, l'...alla guerra conLukaku ha poi risposto ad alcune domande dei tifosi sulle storie di Instagram: 'Il gol più bello fatto con l'Nel 3 - 0 contro il Milan. Ma anche bello il gol a Napoli, ...Si gioca oggi ad Appiano Gentile, come di consueto non ci sarà diretta TV. I precedenti sono stati il 10-0 alla Milanese (vedi highlights), l’8-1 al Novara (vedi highlights), il 6-1 alla Pro Sesto (ve ...L'attaccante nerazzurro: “Ve lo dico onestamente, io penso solo al tricolore. I gol arrivano, non mi importa dei traguardi individuali”. Poi alcune chicche regalate ai tifosi su Instagram ...