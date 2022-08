Genoa | Yeboah sul gol annullato | 'Peccato | ma è solo questione di tempo ' VIDEO

Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, Yeboah: “Felice di aver contribuito alla buona prestazione della squadra” - Grifoman1 : Genoa, Yeboah: “Felice di aver contribuito alla buona prestazione della squadra” - buoncalcio : #Genoa, #Yeboah: “Felice di aver contribuito alla buona prestazione della squadra” - diego1962genova : Aggiungi basta anche per Yeboah ... Per il resto un bel Genoa, soprattutto nel primo tempo, regali difensivi a parte - CurottoMauro : RT @Grifoman1: GENOA-BENEVENTO ???? Blessin ha in mente un 4-4-2 con Portanova e Gudmundsson esterni e spera che Yeboah, accanto a Coda, pos… -

Buon Calcio a Tutti

...STULAC Leo (Empoli) TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento) VENTURI Michael (Cosenza) VERZELETTI Mauro (Feralpisalo') VIVIANI Federico (Spal) VIVIANI Mattia (Benevento)Kelvin Kwarteng () ...Non tragga in inganno il 3 - 2 finale di- Benevento. Il risultato che lancia i rossoblù in ... In questo senso ci si aspetta di più da Ekuban e. Con Coda a fare la guerra con tutti loro ... Genoa, Yeboah: “La squadra ha recuperato dalla passata stagione” Mattia Aramu può lasciare il Venezia da qui alla fine del mercato. Come riporta trivenetogoal.it, "è stata avviata nei giorni scorsi una trattativa con Il Genoa, con cui si era parlato anche di Charpe ...La situazione calciomercato Genoa si fa interessante con la situazione Aramu da definire ed un colpo in uscita in arrivo ...