Elezioni: Letta, 'su leader candidati troveremo accordo comune senza problemi'

Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Queste cose si devono definire, troveremo un accordo comune e le soluzioni senza problemi". Lo ha detto Enrico Letta, nella sede di +Europa, a proposito della questione della candidatura dei leader nei collegi.

