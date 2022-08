Elezioni 2022, Calenda: “Accordo con Renzi? Cose vanno per verso giusto” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Andrà in porto questo matrimonio tra Azione e Italia Viva, tra Carlo Calenda e Matteo Renzi? “Mi è saltato un matrimonio pochi giorni fa, ma spero di sì”, risponde Calenda al Tg4 riguardo alle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Abbiamo programmi molto comuni, abbiamo l’obiettivo comune di cercare di tenere Draghi a palazzo Chigi con una maggioranza fortemente riformista, apparteniamo allo stesso gruppo europeo. Adesso vediamo, però le Cose stanno andando per il verso giusto, io sono scottato da un matrimonio saltato, quindi vado con grande attenzione”. Ci sarà una lista unica? “Saranno presenti i loghi dei due partiti, stiamo lavorando a una lista unica, vediamo, sono le Cose che dobbiamo decidere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Andrà in porto questo matrimonio tra Azione e Italia Viva, tra Carloe Matteo? “Mi è saltato un matrimonio pochi giorni fa, ma spero di sì”, rispondeal Tg4 riguardo allepolitichein programma il 25 settembre. “Abbiamo programmi molto comuni, abbiamo l’obiettivo comune di cercare di tenere Draghi a palazzo Chigi con una maggioranza fortemente riformista, apparteniamo allo stesso gruppo europeo. Adesso vediamo, però lestanno andando per il, io sono scottato da un matrimonio saltato, quindi vado con grande attenzione”. Ci sarà una lista unica? “Saranno presenti i loghi dei due partiti, stiamo lavorando a una lista unica, vediamo, sono leche dobbiamo decidere ...

SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - SkyTG24 : #9agosto Come cambiano i #sondaggi dopo la rottura tra Calenda e il Pd: secondo la rilevazione curata da… - Open_gol : La sorella di Stefano Cucchi tra i candidati di punta della formazione di sinistra e verdi - ledicoladelsud : Elezioni 2022, Calenda: “Accordo con Renzi? Cose vanno per verso giusto” - ZenatiDavide : Adriano Panzironi si candida alle elezioni: “Vogliamo decapitare la direzione sanitaria”: «Cari amici, ho deciso di… -