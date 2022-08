Come si muovono russi e ucraini dopo l'esplosione in Crimea (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mykolaïv, dal nostro inviato. C’è un posto suggestivo sulla strada, accessibile solo all’esercito ucraino, fra Mykolaïv e Kherson. Molti inviati lo conoscono, io ci sono arrivato solo lunedì, quando c’erano 38 gradi e uno scirocco caldo e una solitudine di campi abbandonati. Un capannone, vuoto di tutto il suo arredo, ospita il personale sanitario di primo soccorso ai feriti, che da lì vengono trasportati nelle ambulanze militari a un ospedale cittadino. La linea del fuoco si è allontanata via via che la parte ucraina guadagnava terreno, era a 8-9 km, è ora a quasi 20. Lo scambio di artiglieria è più vicino, ma non è specialmente intenso: nessuno batte ciglio alle esplosioni. Il commento, quando c’è, è convenzionale: nasci, i nostri. Può passare molto tempo nell’attesa, in un giorno benigno. C’è un medico per ogni ambulanza, il più anziano ha 66 anni, si chiama Viktor, è stato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mykolaïv, dal nostro inviato. C’è un posto suggestivo sulla strada, accessibile solo all’esercito ucraino, fra Mykolaïv e Kherson. Molti inviati lo conoscono, io ci sono arrivato solo lunedì, quando c’erano 38 gradi e uno scirocco caldo e una solitudine di campi abbandonati. Un capannone, vuoto di tutto il suo arredo, ospita il personale sanitario di primo soccorso ai feriti, che da lì vengono trasportati nelle ambulanze militari a un ospedale cittadino. La linea del fuoco si è allontanata via via che la parte ucraina guadagnava terreno, era a 8-9 km, è ora a quasi 20. Lo scambio di artiglieria è più vicino, ma non è specialmente intenso: nessuno batte ciglio alle esplosioni. Il commento, quando c’è, è convenzionale: nasci, i nostri. Può passare molto tempo nell’attesa, in un giorno benigno. C’è un medico per ogni ambulanza, il più anziano ha 66 anni, si chiama Viktor, è stato ...

