Come raccontare l’“operazione militare speciale”: i vademecum del Cremlino per la propaganda (Di mercoledì 10 agosto 2022) La testata russa indipendente Meduza ha potuto prendere visione di alcuni vademecum (metodi?ki) destinati ai propagandisti, dove la guerra in Ucraina viene chiamata “crisi ucraina contemporanea” Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 agosto 2022) La testata russa indipendente Meduza ha potuto prendere visione di alcuni(metodi?ki) destinati ai propagandisti, dove la guerra in Ucraina viene chiamata “crisi ucraina contemporanea”

ladyonorato : Scene come questa sempre più frequenti. E hai voglia di raccontare che “è il caldo”… - raffaellapaita : ‘Ognuno vada dove vuole andare Ognuno invecchi come gli pare Ma non raccontare a me che cos'è la libertà’ - Dear_Inanna_Z : RT @ladyonorato: Scene come questa sempre più frequenti. E hai voglia di raccontare che “è il caldo”… - GiuliaBelard : Come raccontare l’“operazione militare speciale”: i vademecum del Cremlino per la propaganda - MicheleAmadio73 : RT @ladyonorato: Scene come questa sempre più frequenti. E hai voglia di raccontare che “è il caldo”… -