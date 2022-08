Cina, la trappola del debito: “prestiti facili” ai Paesi in difficoltà in cambio delle infrastrutture (Di mercoledì 10 agosto 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo La Cina ha incoraggiato le sue imprese, pubbliche e private, a investire in settori strategici all’estero sin dagli anni ’80. La sua azione più recente si basa su due pilastri principali: la “Belt and Road Initiative” (BRI), ossia un’imponente serie di progetti infrastrutturali che si estendono dall’Asia fino all’Europa e che comprende circa138 stati, e il “Made in China 2025”, una strategia decennale volta a garantire la posizione di primato nei settori high-tech, in particolare nella robotica e nelle auto elettriche. Nel quadro della lotta per la ridefinizione del potere globale diversi esperti hanno messo in luce come Pechino stia deliberatamente perseguendo la cosiddetta “diplomazia della trappola del debito”. Dalle poche informazioni disponibili emergono alcune caratteristiche principali. I ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Laha incoraggiato le sue imprese, pubbliche e private, a investire in settori strategici all’estero sin dagli anni ’80. La sua azione più recente si basa su due pilastri principali: la “Belt and Road Initiative” (BRI), ossia un’imponente serie di progetti infrastrutturali che si estendono dall’Asia fino all’Europa e che comprende circa138 stati, e il “Made in China 2025”, una strategia decennale volta a garantire la posizione di primato nei settori high-tech, in particolare nella robotica e nelle auto elettriche. Nel quadro della lotta per la ridefinizione del potere globale diversi esperti hanno messo in luce come Pechino stia deliberatamente perseguendo la cosiddetta “diplomazia delladel”. Dalle poche informazioni disponibili emergono alcune caratteristiche principali. I ...

