Ciclismo, Lance Armstrong si sposa in Provenza a 10 anni dalla squalifica per doping (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lance Armstrong si è sposato, e lo ha fatto nel periodo del decimo "anniversario" della squalifica a vita per doping decisa dall'Usada prima e poi dall'Uci e dal Cio, tra il 2012 e il 2013, cancellando anche i risultati ottenuti. L'ex Ciclismo si è sposato con Anna Hansen, con cui forma una coppia dal 2008 e con cui ha avuto due figli, scegliendo come location la Provenza, nel sud della Francia, precisamente nella lussuosa tenuta di chateau de La Coste, a circa 20 chilometri da Aix-en-Provence, a Puy-Sainte-Reparade (Bouches-du-Rhone). A renderlo noto è stato lo stesso Armstrong tramite i propri social, in cui, nel manifestare il suo amore per la compagna, ha definito Hansen "la mia roccia assoluta negli ultimi 14 ..."

