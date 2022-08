Champions League, il programma degli spareggi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Proseguono i turni di qualificazione della Champions League 2022/23, dai quali usciranno le ultime sei squadre che prenderanno parte alla fase a gironi in programma da settembre: dopo le gare di ritorno disputate ieri sera per il terzo turno preliminare si è delineato il quadro degli spareggi, ultimo atto prima del sorteggio per la fase a gruppi (che si svolgerà il 25 agosto) dove sono già presenti 26 squadre. Le gare di andata si giocheranno il 16 e 17 agosto, il ritorno è in programma nei giorni 23 e 24. Se persiste la parità dopo le due sfide, si prosegue con i tempi supplementari e gli eventuali tiri di rigore. Come è noto, non vale più la regola dei gol in trasferta. Le squadre sconfitte negli spareggi andranno alla fase a gironi di Europa ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Proseguono i turni di qualificazione della2022/23, dai quali usciranno le ultime sei squadre che prenderanno parte alla fase a gironi inda settembre: dopo le gare di ritorno disputate ieri sera per il terzo turno preliminare si è delineato il quadro, ultimo atto prima del sorteggio per la fase a gruppi (che si svolgerà il 25 agosto) dove sono già presenti 26 squadre. Le gare di andata si giocheranno il 16 e 17 agosto, il ritorno è innei giorni 23 e 24. Se persiste la parità dopo le due sfide, si prosegue con i tempi supplementari e gli eventuali tiri di rigore. Come è noto, non vale più la regola dei gol in trasferta. Le squadre sconfitte negliandranno alla fase a gironi di Europa ...

