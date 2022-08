Amanda Seyfried sull'importanza dei coordinatori di intimità: "Avrei voluto iniziare la mia carriera ora" (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'attrice Amanda Seyfried ha spiegato perché vorrebbe iniziare la sua carriera come attrice ora che esistono i coordinatori di intimità. Amanda Seyfried ha svelato che avrebbe voluto poter avere un coordinatore di intimità sul set negli anni in cui ha iniziato a recitare, condividendo le sue esperienze negative vissute quando era ancora una teenager. L'attrice ha rilasciato le sue dichiarazioni a Porter magazine e tra le pagine si sostiene che vorrebbe essere un'attrice emergente in questo periodo perché ci sono stati dei cambiamenti positivi nel settore. La star di The Dropout ha spiegato che è riuscita a superare le prime esperienze a Hollywood rimanendo "piuttosto illesa". Amanda ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'attriceha spiegato perché vorrebbela suacome attrice ora che esistono idiha svelato che avrebbepoter avere un coordinatore disul set negli anni in cui ha iniziato a recitare, condividendo le sue esperienze negative vissute quando era ancora una teenager. L'attrice ha rilasciato le sue dichiarazioni a Porter magazine e tra le pagine si sostiene che vorrebbe essere un'attrice emergente in questo periodo perché ci sono stati dei cambiamenti positivi nel settore. La star di The Dropout ha spiegato che è riuscita a superare le prime esperienze a Hollywood rimanendo "piuttosto illesa"....

