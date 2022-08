(Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Dall'aria condizionata accesa tutto il giorno al riempire il piatto del buffet per poi lasciare sprecato una gran parte del cibo, dall''accaparramento' della carta igienica agli asciugamano lasciati da lavare anche se mai usti. Sono ie glidei turisti negli alberghi analizzati dal motore di ricerca di voli ewww.jetcost.it. Nel bel mezzo del dibattito sui cambiamenti climatici epossibili misure di risparmio energetico che si possono attuare quest'autunno, con Bruxelles che invita i cittadini a limitare l'aria condizionata a 25 gradi e il riscaldamento a 19 gradi e il governo italiano che ha già approvato una legge che rende obbligatorio non impostare la temperatura di raffreddamento al di sotto dei 27 gradi e la temperatura di riscaldamento al di sopra dei 19 gradi negli edifici ...

sulsitodisimone : Vizi e sprechi in hotel, un sondaggio sulle pessime abitudini dei vacanzieri -

AGI - Agenzia Italia

Sono ie glidei turisti negli alberghi analizzati dal motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it. Nel bel mezzo del dibattito sui cambiamenti climatici e sulle possibili misure di ...... assegnate con l'intelligenza della condizione di verifica del loro corretto ed efficiente utilizzo in modo da essere al riparo dadie corruzione che purtroppo abbiamo. È l'Unione ... Vizi e sprechi in hotel, un sondaggio sulle pessime abitudini dei vacanzieri AGI - Dall'aria condizionata accesa tutto il giorno al riempire il piatto del buffet per poi lasciare sprecato una gran parte del cibo, dall''accaparramento' della carta igienica agli asciugamano lasc ...