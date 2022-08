Venti di guerra sui Balcani (Di martedì 9 agosto 2022) A trent’anni dall’ inizio della guerra nell’ex Yugoslavia e dall’assedio di Sarajevo, la situazione nei Balcani, e soprattutto in Bosnia Erzegovina, sta tornando ad essere incandescente. I timori di un possibile ritorno della violenza nella regione Balcanica sono dettati da motivi di politica estera: in primis la destabilizzazione internazionale provocata dal conflitto in Ucraina, ma InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 9 agosto 2022) A trent’anni dall’ inizio dellanell’ex Yugoslavia e dall’assedio di Sarajevo, la situazione nei, e soprattutto in Bosnia Erzegovina, sta tornando ad essere incandescente. I timori di un possibile ritorno della violenza nella regioneca sono dettati da motivi di politica estera: in primis la destabilizzazione internazionale provocata dal conflitto in Ucraina, ma InsideOver.

riccard77650870 : RT @ezekiareale: Poco più di un mese fa è stata consegnata alla Ministra Cartabia la bozza del codice dei crimini internazionali. Con i ven… - GabrieleIuvina1 : RT @ezekiareale: Poco più di un mese fa è stata consegnata alla Ministra Cartabia la bozza del codice dei crimini internazionali. Con i ven… - Balthus23Air : Venti di guerra di Manlio Dinucci 'La crescente integrazione economica dell’Eurasia, contribuisce in modo concret… - ezekiareale : Poco più di un mese fa è stata consegnata alla Ministra Cartabia la bozza del codice dei crimini internazionali. Co… - VendutoCorrotto : RT @PatrizioSpring1: MATTARELLA AMBASCIATORE NWO: ANNUNCIA CRISI GAS E VENTI DI GUERRA. Biden & NATO già in Azione in Ucraina e Siria contr… -