Veneto: pugliese tenta di uccidere la moglie poi si suicida La donna non è in gravi condizioni (Di martedì 9 agosto 2022) Stando a prime ricostruzioni dei carabinieri il 56enne originario del barese ha tentato di aggredire la moglie da cui si stava separando (anche lei originaria della Puglia) rompendo il finestrino dell'auto con a bordo la donna. Ricoverata in ospedale non è in gravi condizioni. L'uomo è poi andato a casa e nel garage si è ucciso utilizzando, verosimilmente, una balestra. Accaduto a Torre di Mosto (Venezia).

