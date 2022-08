Uno dei più grandi data center di Google ha avuto un «problema elettrico» (Di martedì 9 agosto 2022) Un data center di Google in Iowa – situato a Council Bluffs, è uno dei più importanti e dei più grandi su cui può contare il colosso di Mountain View – è stato interessato da un serio problema elettrico. All’inizio dell’incidente si era addirittura parlato di una esplosione. Verosimilmente il problema è stato più contenuto, ma ha creato comunque danni e disagi. In modo particolare, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco di Council Bluffs, sono rimaste ferite tre persone, che sono state immediatamente trasportate – con diversi livelli di urgenza – presso il Nebraska Medical center. Tutte e tre le persone sono coscienti. LEGGI ANCHE > Quanta energia consuma un data center? L’UE avverte Meta e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 agosto 2022) Undiin Iowa – situato a Council Bluffs, è uno dei più importanti e dei piùsu cui può contare il colosso di Mountain View – è stato interessato da un serio. All’inizio dell’incidente si era addirittura parlato di una esplosione. Verosimilmente ilè stato più contenuto, ma ha creato comunque danni e disagi. In modo particolare, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco di Council Bluffs, sono rimaste ferite tre persone, che sono state immediatamente trasportate – con diversi livelli di urgenza – presso il Nebraska Medical. Tutte e tre le persone sono coscienti. LEGGI ANCHE > Quanta energia consuma un? L’UE avverte Meta e ...

