Università, come risparmiare su tasse e libri: tutti i modi da non dimenticare (Di martedì 9 agosto 2022) Manca sempre meno al ritorno all’Università. Tra tasse e libri, però, la spesa non è certo contenuta. Ci sono dei metodi che permettono un sicuro risparmio. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli. L’ultimo periodo per moltissime famiglie non è stato assolutamente semplice. Non solo per il problema sanitario ma anche per la questione economica. Le spese che si sono segnalate sono sempre più alte, a maggior ragione se si ha un figlio che va all’Università. Tra libri e tasse, a tal proposito, i costi stanno diventando sempre più insostenibili. Adobe StockLa situazione di tanti universitari non può essere semplice. Tra fuori sede e quelli della città della facoltà, ci possono essere tanti problemi. Dall’altra parte, giusto sottolinearlo, gli atenei ... Leggi su chenews (Di martedì 9 agosto 2022) Manca sempre meno al ritorno all’. Tra, però, la spesa non è certo contenuta. Ci sono dei metodi che permettono un sicuro risparmio. Andiamo a scoprire insiemei dettagli. L’ultimo periodo per moltissime famiglie non è stato assolutamente semplice. Non solo per il problema sanitario ma anche per la questione economica. Le spese che si sono segnalate sono sempre più alte, a maggior ragione se si ha un figlio che va all’. Tra, a tal proposito, i costi stanno diventando sempre più insostenibili. Adobe StockLa situazione di tanti universitari non può essere semplice. Tra fuori sede e quelli della città della facoltà, ci possono essere tanti problemi. Dall’altra parte, giusto sottolinearlo, gli atenei ...

CaFoscari : Buon 1??5??4??° compleanno #cafoscari! Oggi celebriamo la nostra #università, nata il 6 agosto 1868 come Regia Sc… - NicolaSabbion : RT @Thellafiore: Sono un operaio, fatico come tanti a sopravvivere in questa economia, inizio a 27 anni a fare l’università perché solo ora… - g_bonincontro : RT @Massimi88900641: @VirginiaPanzeri @LallaM40589392 Ma cosa potrà mai imparare una merda come Jovanotti che ha partecipato al Bilderberg?… - mpiacenonaver1 : @orsatti63 @Paolo160376 @La_manina__ Perchè la politica è pagata dai cittadini... E pure tanto, un pò come l'univer… - folklec : ragazzi mi raccomando mangiate molte mele che non ho ancora scartato l'università di medicina come opzione -