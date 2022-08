“Tutto falso, stai zitta”. Barbara D’Urso, quel dettaglio su Soleil Sorge che scatena il putiferio (Di martedì 9 agosto 2022) Critiche a Barbara D’Urso, c’entra Soleil Sorge. La popolare conduttrice è sempre al centro delle discussioni. Di sicuro il personaggio non fa nulla per passare inosservata, anzi. Basti vedere quello che è successo dopo la sua ultima foto pubblicata in costume. A 65 anni Carmelita ha un fisico davvero pazzesco e lei ci scherza su: “E lo stacco di gambe nella foto 3? Mood on”. Tantissimi i like, i commenti e ovviamente pure le immancabili critiche. Recentemente Barbara D’Urso aveva fatto parlare per una sua dichiarazione durante una serata al Twiga. “Rassegnati: tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set” questa la frase sparata alla presenza di Simona Izzo. Ovviamente il riferimento è al marito Ricky Tognazzi e la Izzo ha voluto ribattere con ironia. Ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Critiche a, c’entra. La popolare conduttrice è sempre al centro delle discussioni. Di sicuro il personaggio non fa nulla per passare inosservata, anzi. Basti vederelo che è successo dopo la sua ultima foto pubblicata in costume. A 65 anni Carmelita ha un fisico davvero pazzesco e lei ci scherza su: “E lo stacco di gambe nella foto 3? Mood on”. Tantissimi i like, i commenti e ovviamente pure le immancabili critiche. Recentementeaveva fatto parlare per una sua dichiarazione durante una serata al Twiga. “Rassegnati: tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set” questa la frase sparata alla presenza di Simona Izzo. Ovviamente il riferimento è al marito Ricky Tognazzi e la Izzo ha voluto ribattere con ironia. Ha ...

OssimoroJu29ro : @cristinacastag4 @AlexBlancs1974 @lucianocapone Tutto quello che vuole. Solo, non dica che la gestione dei rifiuti,… - freedomsempre68 : Solo la diffusione di tale consapevolezza tra la gente di tutto il mondo e una sua massiccia resistenza, potranno p… - teresacolangiul : @saranmagazin tutto falso! che vergogna! - MaraBerloni : RT @Antonio58107445: @raffaellapaita @ItaliaViva Che brutta ' donna' , befana ma questo non è colpa sua , ma quell arroganza , quel sussieg… - Antonio58107445 : @raffaellapaita @ItaliaViva Che brutta ' donna' , befana ma questo non è colpa sua , ma quell arroganza , quel suss… -